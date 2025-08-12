Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
12 Ağustos 2025 16:05
ifade sureci

1 temmuzda muffettis albaya ifade verdim 12 agustos itibari ile ses seda yok olumsuz olsa suana kadar sorusturma dosyasi vs gelirmiydi bilgisi olan var ise.?

