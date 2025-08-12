Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Ağustos 2025 16:22
Sendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!

Temel sorun sendika aidatını memurun kendi cebinden ödemesi, bu ödemeyi devletin yapmasıdır! Devlet ödediği için memur bu kadar rahat davranıyor. Eğer memur kendi cebinden ödemiş olsa sendikalara bu kadar memur üye olmaz ve toplu sözleşmelerde tekel sendikalar memuru temsil etmez! Memur memnun olmadımı ücretini kendisi ödediği için sorgular ve üye olduğu sendikaya baskı yapabilirdi! En basitinden kendi cebinden her hangi bir kurum, market, bakkal, okul, araba, servis vb. gibi ücretleri ödediğinden memnun olmadığında gidip hemen hesap soruyorsa değiştiriyor veya gidip eleştiriyorsa aynısını yapar diye düşünüyorum.

KISACASI:

Davulcu belli

Davulu veren belli

Çalacağı melodi belli!

Sen ritme ayak uydurup halayını çekmeye devam et!


Memurilanlari
Şef
12 Ağustos 2025 18:02

O kadar haklısın ki. Bizim memurlar anlamaz.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ocak zammı ve temmuz farkı2025 için %12 +%8 +3 bin TL seyyanen,2027 için %9+%8Yüzde 10Toplu Sözleşme TeklifKamu İşçisi ile MemurKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiOcak 12-13Zam Teklifi Gayet Makul ve YeterlidirAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen600 bin büyüktür 4 milyon

Sözlük

lav 1 babil 1 bırkleyn mağarası 1 212 derece koçluk akademisi 1 kantaron yağı 2 karpuz 1 kettle'la su ısıtıp duş almak 1 zıt kutupların birbirini çekmesi 1 Zerengökçe 2 film replikleri 1

Son Haberler

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Özer, tüm görevlerinden istifa ettiErdoğan: Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı hepimiz için ehemmiyet arz etmekteKomşusunun altınlarını çalıp sıfır araç aldıCevdet Yılmaz: Enflasyon 14 aydır kesintisiz geriliyorHastanede Yeşil Reçeteli İlaç Suistimali: O Personel Tutuklandı

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?