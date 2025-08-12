KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
POMEM istifa sonrası bir sonraki dönemi kazanma acil!!!

Merhaba 30. Dönem pomemi kazanmıştım intibak eğitimini tamamlayıp okula kesin kaydımı yaptırdım okula kesin kaydımı yaptırdıktan 1 hafta sonra okulu kendi isteğimle bıraktım daha sonrasında çok pişman oldum şuanda ise 32. Dönem pomemi tekrardan kazandım sorum şu ki POMEM okulunu kendi isteğiyle bırakıp daha sonraki alımlarda kazanıp mezun olan ve polis olan tanıdıklarınız varmı ben şundan korkuyorum ben eğitime başlayıp 10 ay sonra eğitim sonu sınavından bu sebepten dolayı elenirmiyim bu bir engel mi çok endişeleniyorum bu konu hakkında bilgisi olanlar yardımcı olur musunuz bana şimdiden teşekkürler.

