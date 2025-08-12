Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Ağustos 2025 16:57
Enflasyon Farkı Yok Mu

Arkadaşlar teklifi okudum enflasyon farkından bahsetmiyor. Bu bir kaç yerde de enflasyon farkı yok diye yorum yapmışlar. Bilen birisi cevaplayabilir mi?


XY123XY
Aday Memur
12 Ağustos 2025 17:09

Maliye Bakanının geçmiş açıklamaları ile birlikte değerlendirilince olmayacağını çıkarıyorum.


ahmet0688
Aday Memur
12 Ağustos 2025 17:21

Noldu? Sendika aşıkları sendika fedaileri al sana sendika! Bıktık be bu sendikadan ya

