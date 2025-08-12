Başka Bir Kuruma Geçiş Hk.

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda Birlik12.08.2025 Saat: 14.00Promosyon için haber konusu4/b sözleşmeli kadroya geçiş hakkıİzmir Buca YGC İnfaz Kurumunda İnsan Sağlığı Hiçe SayılıyorÜnvan Değişikliği Sınavı - İnşaat MühendisliğiÜnvan değişikliği hak.Adalet bakanlığı ünvan değişikliği2025 Yılı Havuz Tayinleri Tek BaşlıkCTE Ünvan değişikliği hakkında
Sözlük
eren bülbül 1 telefonun şarjını bitiren davranışlar 2 kantaron yağı 2 ilk buluşmada pepeçura isterim diyen kız 1 sağ üst köşedeki sevimli çan 1 değerlendirmek 1 Bugün olanlar 2 kredi kartını iptal ettirmek 1 zıt kutupların birbirini çekmesi 1 Ruhun Şarkı Söylerse,hayat seni mutlaka dansa kaldırır. 1
Son Haberler
Samsun'da bir okula giren kişi ya da kişiler eşyalara zarar verdiManavgat Belediye Başkan Yardımcısı Özer, tüm görevlerinden istifa ettiErdoğan: Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı hepimiz için ehemmiyet arz etmekteKomşusunun altınlarını çalıp sıfır araç aldıCevdet Yılmaz: Enflasyon 14 aydır kesintisiz geriliyor
Editörün Seçimi
Kamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?