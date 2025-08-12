Başka Bir Kuruma Geçiş Hk.

İcra Dairesinde 8 yıldır İcra katibi olarak çalışmaktayım. Sosyoloji lisans mezunuyum. Başka bir kuruma geçmek istiyorum. Sebebi Adalet Bakanlığı bünyesinde açılan ünvan değişikliği sınavına icra dairesi personelinin başvuruda bulunamaması. Başka bir kuruma geçtiğimde Sosyolog olarak geçemeyeceğim farkındayım sınıf farkının olması sebebi ile o yüzden GİH sınıfında geçip o kurumdaki ünvan değişikliği sınavına girip yükselmek eğitim aldığım alanda çalışmak istiyorum bu konu hakkında elinde emsal kararı olan var mı ? ya da Adalet Bakanlığının İcra Dairesi personellerine sadece ünvan ve görevde yükselme olarak neden sadece İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı görüyor, diğer ünvanlara niye icra katipleri giremiyor bu konu hakkında SENDİKALAR da çok sessiz. Başka bir kuruma GİH olarak geçiş yapıp oradaki ünvan değişikliği ile sınıf değişikliği yapmaktan başka umutum kalmadı.