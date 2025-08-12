Memursen'e eylem önerisi.

Memursen yarın için Ankarada saat 12. 00 de tüm iller için saat 12.30 da eylem kararı almış bu saatler öğle yemeği saati

Bu eylemle 7. toplu sözleşmedeki memurlar daha kazançlı çıkar

Ama Memursenin Eyleminin akşam 11-12 arası olsa daha iyi olur düşüncesindeyim serin olur (halısahada biz bu saatlerde alıyoruz mesela maçları)

bir daha eylem olursa akşam 11-12 olsun