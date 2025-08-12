Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


12 Ağustos 2025 19:00
Eş durumu dilekçesi
merhabalar 28 temmuz 2025 tarihinde eş durumu dilekçesi verdim eşim özel sektörde 182 mhrs'de Erzurum ilinde çalışmakta İstanbul ilinde iş olanağı yok yani buraya gelme gibi bir olanağı yok personel şube ile görüştüm personel şube dilekçe bizden çıktı vatan emniyette sisteme düşmemiş daha denildi sorum şu sisteme ne zaman düşecek gitme ihtimalim nedir kaç aylık bir süreç ve 3 yaşında bir kızım var tamamını dilekçe de belirttim 10 yıldır çalıştığını kızımın olduğunu aile yıllığı olduğunu tamamını ve İstanbul'da görev yapamayacağını belirttim teşekkür ederim

