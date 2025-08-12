Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
2023 te emekli memura verilmeyen 8077 tl lik seyyanen zam..
Sorumlusu kim? Kimden hesap soracağız? Bu haksızlık nasıl giderilecek? Sendikalar ne yapıyor? Konuyu mahkemeye taşıdılar mı? Bireysel hak arama mekanizmaları işletiliyor mu? Yani korkunç ötesi bir durum ya.. 2023 te memura verilen 8077 tl lik seyyanen zam emekli memura verilmedi.. Cinayet bu.. Şimdi de hükümetin yeni teklifi 2026 nın ilk 6 ayı için yüzde 10,ikinci altı ayı için yüzde 5.. 2027 için ise 4+4.. Komedi ya.. Bunlar milletin gerçeklerinden ne kadar uzak olduklarını bu rezil tekliflerle ispat ediyorlar.. Milletin gündemi ne sizin gündeminiz ne.. Hiçbirinize hakkımı helal etmiyorum.. En başta da bu reis denilen mafya bozuntusu adama.. Yeter ya.. Milleti ne hale getirdiniz.. Aşağılık insanlar topluluğu.. Haysiyetsiz insanlar.. Kimse geçinemiyor.. Anlayın artık bunu.. Ama maalesef.. En ufak bir işaret yok maalesef.. Tez zamanda bu ülkenin gündeminden düşeceksiniz.. Bur daha gelmemek üzere topyekün temizleneceksiniz..

