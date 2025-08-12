Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Ağustos 2025 19:30
memursen grev kararı ;)

ÖĞLE ARALARINDA GREV YAPILACAĞI SÖYLENİYOR NE DERECE DOĞRU BİLEMEM ..


duygugul1876
Aday Memur
12 Ağustos 2025 20:02

Grev degil o eylem karari memurun grev hakki yok


egop0
Memur
12 Ağustos 2025 20:21
Haftasonu yapacaklarmış ya da cuma günü cuma saatinde

Bozkurtbakışlı
Şube Müdürü
12 Ağustos 2025 20:29
MEMURSEN, grevde yapamaz, eylemde yapamaz, iki kelime sözde söylemez, hükümeti ikna da edemezler... Nerden biliyoruz? Geçmişe bakıyoruz ve görünüyoruz

hagiyatmaz
Şef
12 Ağustos 2025 20:45

5 dakika mesaiye geç başlayacaklarmış, amirler şu an zor durumda yapma Ali diyorlar.


Bozkurtbakışlı
Şube Müdürü
12 Ağustos 2025 20:54
Eylem yapamazlar! Kadro aldık / alıcaz diye sendikalı olanlardan beklenti sıfır

Dede2062
Aday Memur
12 Ağustos 2025 21:16
bırakın yapmayı teşvik etmesi bile kanunen yasak olan bir eylemi memurlar olarak nasıl yapacağız..
