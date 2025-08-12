Muhalif siyasetçi ve basın nereye kayboldu ?

Bugün kamu çalışan ve emeklileri için önemli bir gündü. Verilen yüzdeler de konuyu açıkçası daha önemli hale getirdi. Ama muhalif siyasetçi ya da basından konuya ilişkin pek yorum, tweet ya da açıklama göremedim. Çok enteresan geldi açıkçası.

