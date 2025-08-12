Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
12 Ağustos 2025 19:44
Muhalif siyasetçi ve basın nereye kayboldu ?
Bugün kamu çalışan ve emeklileri için önemli bir gündü. Verilen yüzdeler de konuyu açıkçası daha önemli hale getirdi. Ama muhalif siyasetçi ya da basından konuya ilişkin pek yorum, tweet ya da açıklama göremedim. Çok enteresan geldi açıkçası.

M Can
Genel Müdür
12 Ağustos 2025 20:55

Muhalif basında haberi var da, acaba yandaş basında gördün mü ?


sucukluyumurta1
Genel Müdür
12 Ağustos 2025 21:29

Toplumda ne kadar memur düşmanı varmış. Heralde herkesi gişede evrak işi yapan memur sanıyorlar. Bu zamdan öğretmen, şehit olunca ağladığın polis, askerde faydalanacak. Hastaneye gittiğin zaman senle ilgilenen doktor hemşire de faydalanacak. O zaman memur yatıyorsa neden devlet kurumlarına geliyorsunuz, gelmeyin gidin işinizi kendiniz görün.

