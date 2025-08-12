Sözde eğitimciler ..

Memur Senin üyelerinin %80nini öğretmenler oluşturuyormuş. Ne hikmetse en çok ağlayanlarda onlar. Böyle Paradox içinde kalan aklı selim olmayanların ülkemizde eğitimci olmaları trajikomik.

Memur Senin üyelerinin %80nini öğretmenler oluşturuyormuş. Ne hikmetse en çok ağlayanlarda onlar. Böyle Paradox içinde kalan aklı selim olmayanların ülkemizde eğitimci olmaları trajikomik.