Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


12 Ağustos 2025 19:47
İcra acil dönüş yapın lütfen.

5 6 dosyadan icralık olan varmı acaba,varsa lutfen benımle irtibata geçebilir mı ,durduk yere basıma dert aldım lütfen surec hakkında bılgısı olan bana dönüş yapsın.


Mimoza13
Aday Memur
12 Ağustos 2025 21:09

Daha fazla icrası olanlarda var icralık polisler diye konu başlığına bakın.


Yorgunadam34
Aday Memur
12 Ağustos 2025 21:17

Öldürecek halı yoksa altı üstü bı ceza alırsın :) maaştan kesilir


FCoksen1974
Şef
12 Ağustos 2025 21:41

Özelden Yaz

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 banka promosyonuZam hayırlı olsunEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polislerPolis istifalarıİddia ediyorum yıl sonu 2.şark kalkacakGeriye dönük maaşlareş durumu tayininde polis hemşireye tabi olabilir mi?Branş değişikliği hakkındaHükümetin Zam Teklifi

Sözlük

hangi fizik prensibisin 1 babil 1 değerlendirmek 1 film replikleri 1 kantaron yağı 2 FİLİSTİN VE ITRAIL 1 sahte diploma 1 lav 1 ilk buluşmada pepeçura isterim diyen kız 1 anormal derecede sıcak hava 1

Son Haberler

Fenerbahçe, 5 golle play-off turundaKomisyon, Bakan Göktaş ile şehit yakını ve gazileri dinleyecekBalıkesir'deki depremde yıkılan binanın sahibi tutuklandıİstanbul'da fırtına uyarısı, 3 ilçede denize girmek yasaklandıMaltepe'de ormana yakın noktada atılan havai fişek yangın çıkardı

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?