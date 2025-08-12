Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Beyaz önlüğe alternatif kıyafet gizleme taktikleri verir misiniz?

öğrenciler kıyafetimi görmesin isterim ama açık renkler bana hiç yakışmıyor. moral bozukluğuyla ders anlatamıyorum. beyaz önlüğe alternatif çözüm önerilerine açığım.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
12 Ağustos 2025 20:48

Farklı renkte önlükler de var.


miques
12 Ağustos 2025 21:06

yazın önlük giyilir mi peki. ben güneydoğudayım.

atahoca, 1 saat önce

Farklı renkte önlükler de var.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
12 Ağustos 2025 21:32

Oradaysanız siz daha iyi bilirsiniz. Kısa kollu önlükler de var bu arada.

Önlük giyiyen arkadaşlar daha iyi cevap verir.

miques, 1 saat önce

yazın önlük giyilir mi peki. ben güneydoğudayım.


miques
12 Ağustos 2025 21:54

teşekkür ederim hocam. şehre yeni geldim, ilk atama.

atahoca, 34 dk. önce

Oradaysanız siz daha iyi bilirsiniz. Kısa kollu önlükler de var bu arada.

Önlük giyiyen arkadaşlar daha iyi cevap verir.

