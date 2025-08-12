Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


12 Ağustos 2025 20:56
il özel idarelerinde çalışan memur sakal bırakabiliyor mu?

bu konuyu merak ediyorum. abartı olmayacak şekilde sakal bırakmak il özel idaresi masa başı memuru için sıkıntı olur mu? 2022'den sonra sanırım bi karar geldi. İl özel idarelerinde bu karara uyuluyor mu yoksa amire vs mi kalmış?

