Terhis tarihi sonrası başvuru yapmak

merhaba iyi forumlar herkese, 6 ağustosta askerliğimi tamamladım fakat resmi olarak bitiş tarihi 10 ağustos idi. ikm alımına başvururken e devlet üzerinde halen evraklar güncellenmediği için silah altında bulunmaktasınız yazıyor. Askerlik durum belgesinde ise 10.08.2025 tarihinde terhise tabidir ibaresi bulunuyor. Ben başvurumu 12 Ağustos tarihinde yaptım . Bu durum bana bir sıkıntı çıkarır mı acaba bilgi sahibi olan biri yardımcı olabilir mi ?

