CTE Lojmanları Hk.

arkadaşlar biliyorsunuz CTE lojmanları hakkında bit çalışma yapılıyor ve bununla ilgili tüm kurumlara bir yazı gönderildi. Ben yaklaşık 4 ay önce lojmana geçtim, birimim İGK sekreteryası. hizmet tahsisli olarak aldım, bu yazıya istinaden yapılacak çalışma sonucunda benim -birimim değiştirilmediği sürece- lojmandan çıkarılmam mümkün olur mu? eğer çıkarılmamla ilgili bir karar tebliğ edilirse itiraz yollarım nelerdir? bilenler bilgi verebilirse çok sevinirim.

arkadaşlar biliyorsunuz CTE lojmanları hakkında bit çalışma yapılıyor ve bununla ilgili tüm kurumlara bir yazı gönderildi. Ben yaklaşık 4 ay önce lojmana geçtim, birimim İGK sekreteryası. hizmet tahsisli olarak aldım, bu yazıya istinaden yapılacak çalışma sonucunda benim -birimim değiştirilmediği sürece- lojmandan çıkarılmam mümkün olur mu? eğer çıkarılmamla ilgili bir karar tebliğ edilirse itiraz yollarım nelerdir? bilenler bilgi verebilirse çok sevinirim.