Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Ağustos 2025 22:10
CTE Lojmanları Hk.
arkadaşlar biliyorsunuz CTE lojmanları hakkında bit çalışma yapılıyor ve bununla ilgili tüm kurumlara bir yazı gönderildi. Ben yaklaşık 4 ay önce lojmana geçtim, birimim İGK sekreteryası. hizmet tahsisli olarak aldım, bu yazıya istinaden yapılacak çalışma sonucunda benim -birimim değiştirilmediği sürece- lojmandan çıkarılmam mümkün olur mu? eğer çıkarılmamla ilgili bir karar tebliğ edilirse itiraz yollarım nelerdir? bilenler bilgi verebilirse çok sevinirim.

iyilikiyidir
Şef
12 Ağustos 2025 23:42
Sekreterya :)

Mehmett063
Aday Memur
13 Ağustos 2025 00:13

Cikarabilirler

Toplam 2 mesaj

