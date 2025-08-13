Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
13 Ağustos 2025 01:42
Komiserlik Sınavı-Disiplin cezası?

Abiler devreler herkese selamlar. 9. paem sınavına katılmayı düşünüyordum ama bazı arkadaşlar 3 sene önce aldığım 6 ay kısa süreli kıdem durdurma cezam olduğu için sınava giremeyeceğimi söyledi. Başvurular bittkten sonra da niye başvurmadın sorun olmuyordu ceza süren geçtiği için dedi.

Başvuru kılavuzunda şu yaZıyor. ? ? Hakkında verilen kısa veya uzun süreli durdurma cezası ile ilgili olarak, ceza süresi devam ediyor olmamak.

(Kısa veya uzun süreli durdurma cezaları, ceza süresi içinde derece yükselmesi için açılan kurslara, yarışma sınavı veya seçmelerine girmeyi de önler)

?

Yani ben başvurabilir miydim şansımı kaybettim bu sene ama seneye başvurabilir miyim acaba ?

