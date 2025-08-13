Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Ağustos 2025 02:47
Harran Sen - Kendinden Sorumlu Sendika

Arkadaşlar merhaba, memur olarak yaşadığımız sıkıntıları en azından mizahi yolla anlatabilmek ve dikkat çekmek için meşhur Kibar Feyzo filmimizdeki bir sahneden esinlenerek x üzerinde bir sanal mizahi sendika kurdum (@harran_sen) . Kendini değersiz hisseden, sesini en azından mizah yolu ile duyurmak isteyen herkesi beklerim. Her türlü fikirlerinizi de benimle paylaşabilirsiniz.

Çok Yazılan Konular

Yüzde 10Ocak zammı ve temmuz farkı2025 için %12 +%8 +3 bin TL seyyanen,2027 için %9+%8Kamu İşçisi ile MemurToplu Sözleşme TeklifOcak 12-13Ali Yalçın İSTİFA ETMELİDİRAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen600 bin büyüktür 4 milyonKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi

Sözlük

bir insanın bu hayatta başına gelebilecek en güzel şeylerden bir 1 Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya burs vermesi 3 kettle'la su ısıtıp duş almak 1 çekirdek çitlerken acılısı denk gelmesi 1 telefonun şarjını bitiren davranışlar 2 Ss 1 rüya 1 212 derece koçluk akademisi 1 kantaron yağı 2 günün filmi 2

Son Haberler

İlanlarda Yüksek İş Tecrübesi Başvuruları Engelliyor!13 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıklarıBakan Kacır: Terörsüz Türkiye demek, terörsüz Orta Doğu demektirMinibüste başlayıp ormana sıçrayan yangında 3 gözaltıHavada Arıza Panik Yarattı: 'Gerekirse Göl'e İniş Yaparım'

Editörün Seçimi

Sendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!memursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizAli Yalçın İSTİFA ETMELİDİRKamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24