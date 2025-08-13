KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Cüneyt Barışoglu


13 Ağustos 2025 08:55
33. Dönem Puan
Arkaşdalar merhaba 33. dönem de geçen dönem ki gibi bir alım olursa önlisans olarak puan tahmini kaça kadar düşebilir benim puanım 67,5 . İşten pek fırsat bulmadım çalışmak için bi umut var mıdır ?

DarksSwadow
Aday Memur
13 Ağustos 2025 09:36

Alım sayısına bağlı ama 70?in altına düşeceğini hiç sanmıyorum. Önlisansa az kontenjan ayrılıyor. 10 katı hemen doluyor. Bin kişi yerleşti ise 9 bin kişi kazanamadığı için 33. döneme de başvuran olur. 32. Dönemde 10 katından dolayı mülakatlara giremeyenler 33. Dönemde tekrar deneyeceklerdir. Gene aynı alım sayısı olursa (33. Dönemde 8 bin kişi alınacak deniliyor) 64 lere inmesi çok zor.


DarksSwadow
Aday Memur
13 Ağustos 2025 09:38

*67?lere inmesi çok zor*

DarksSwadow, 19 dk. önce

