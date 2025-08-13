Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
13 Ağustos 2025 08:56
13 AĞUSTOS..

İNFAZ kORUMA MEMURLARI GÜNÜ KUTLU OLSUN....Haklarımızın alındığı nice sağlıklı ve mutlu yıllara


13 Ağustos 2025 09:04

13 Ağustos 1984'te gardiyan ismi infaz ve koruma memuru olarak dönemin bakanı Mehmet Necat Eldem imzası ile bakanlar kurulu kararıyla değiştirildi

