4B'li Sözleşmeli Personel
13 Ağustos 2025 08:56
4b sözleşmeli personel 3+1 mevzusu

arkadaşlar selam , 2023 mart ayında bir ilçe kaymakamlığı yazı işleri müdürlüğünde sözleşmeli büro personeli olarak göreve başladım. 2026 mart ayında dilekçe ile başvurmam halinde kadrolu memur mu olacağım yoksa 1 sene aday memur olup 2027 mart ayında mı kadrolu memur olacağım, kimisi aday memurluk yok direk kadro diyor kimisi aday olacaksın diyor kafam aşure oldu cevaplarınız için teşekkürler...


13 Ağustos 2025 09:46

3+1'deki 1 olayı tayinlerle alakalı bir durum. 3 yılınızı tamamlayıp kadrolu olarak atanacaksınız kaldı ki aday memurluk da kadrolu atananlar için geçerli bir uygulama. Yani 1 yıl aday memurluk yapacak olsanız bile kadrolu olarak yapmanız gerekir.

