Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


13 Ağustos 2025 08:57
Meb yolluk, harcırah hesaplama
Merhaba, Aile birliği mazaretim nedeniyle il dışı tayinim gerçekleşti. Eski okulum harcırah işlemlerinin yeni başlayacağım okul tarafından yapılacağını belirtti. (bu konuda net bir bilgiye rastlayamadım) Eşim bankada çalışıyor harcırah hesaplaması yapılırken 2/3 oranında ödeme yapılacağı söylendi. ilgili konuda bilgisi olan yardımcı olabilir mi?

bahçesaray
Şef
13 Ağustos 2025 09:03
eş durumu olduğu için siz yarım (2,5 )oranında alırsınız, Meb yazısı var, önceki yer yapar.

pavelsersi
Aday Memur
13 Ağustos 2025 09:12
önceki yer yapmadan ilişik kesme işlemlerini bitirdi. yeni okulun yapması gerektiğini belirtti. eşim devlet memuru değil, harcırah kanununda " bu maddeye göre harcırah müstehak memur veya hizmetlinin eski görev mahalinden yeni görev mahaline atanan memur veya hizmetli eşine (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenir" denilmektedir.
bahçesaray, 52 dk. önce
eş durumu olduğu için siz yarım (2,5 )oranında alırsınız, Meb yazısı var, önceki yer yapar.
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 İl içi atama sonuçlarıKarma eğitimden razı değilim.Toplu sözleşme teklifi: 2026 için %10+%6 / 2027 için %4+%4İlkokul müdür yardımcısı 2-3-4 İngilizce ya da 4. Sınıf derslerine girmelidir.Sözleşmeli Öğretmen Olup Mazeret Tayinine Başvuran Var mı?Okulumda mutsuzum mobbinge uğruyorum.Beyaz önlüğe alternatif kıyafet gizleme taktikleri verir misiniz?Kuşa dönen ek derslerPsikiyatri geçmişi öğretmen güvenlik soruşturmasında sorun yaratır mı?Ek ders net 110 lira. Maaş karşılığından fazla derse giren saftır.

Sözlük

FİLİSTİN VE ITRAIL 1 Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya burs vermesi 4 bırkleyn mağarası 1 ilk buluşmada pepeçura isterim diyen kız 1 212 derece koçluk akademisi 1 Bugün olanlar 2 Ruhun Şarkı Söylerse,hayat seni mutlaka dansa kaldırır. 1 çekirdek çitlerken acılısı denk gelmesi 1 karpuz 1 zıt kutupların birbirini çekmesi 1

Son Haberler

Altının gramı 4 bin 395 liradan işlem görüyorBodrum'da iki sevgili başından vurulmuş halde ölü bulunduİstanbul'da iki ailenin taşlı sopalı kavgası kameradaKamu-Sen 'Adil Teklif' için 81 ilde sokağa çıkıyorKüresel elektrikli araç satışları ocak-temmuz döneminde arttı

Editörün Seçimi

Sendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!memursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizAli Yalçın İSTİFA ETMELİDİRKamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24