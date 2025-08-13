Meb yolluk, harcırah hesaplama

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
2025 İl içi atama sonuçlarıKarma eğitimden razı değilim.Toplu sözleşme teklifi: 2026 için %10+%6 / 2027 için %4+%4İlkokul müdür yardımcısı 2-3-4 İngilizce ya da 4. Sınıf derslerine girmelidir.Sözleşmeli Öğretmen Olup Mazeret Tayinine Başvuran Var mı?Okulumda mutsuzum mobbinge uğruyorum.Beyaz önlüğe alternatif kıyafet gizleme taktikleri verir misiniz?Kuşa dönen ek derslerPsikiyatri geçmişi öğretmen güvenlik soruşturmasında sorun yaratır mı?Ek ders net 110 lira. Maaş karşılığından fazla derse giren saftır.
Sözlük
FİLİSTİN VE ITRAIL 1 Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya burs vermesi 4 bırkleyn mağarası 1 ilk buluşmada pepeçura isterim diyen kız 1 212 derece koçluk akademisi 1 Bugün olanlar 2 Ruhun Şarkı Söylerse,hayat seni mutlaka dansa kaldırır. 1 çekirdek çitlerken acılısı denk gelmesi 1 karpuz 1 zıt kutupların birbirini çekmesi 1
Son Haberler
Editörün Seçimi
Sendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!memursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizAli Yalçın İSTİFA ETMELİDİRKamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24