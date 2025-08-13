Memursen den istifa yoksulluk sınırı!

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Sözlük
kredi kartını iptal ettirmek 1 çekirdek çitlerken acılısı denk gelmesi 1 çelenk 1 sağ üst köşedeki sevimli çan 1 zıt kutupların birbirini çekmesi 1 212 derece koçluk akademisi 1 asgari ücretle çalışıp ıphone5 kullanmak 1 Bugün olanlar 2 bir insanın bu hayatta başına gelebilecek en güzel şeylerden bir 1 Zerengökçe 2
Son Haberler
Editörün Seçimi
Sendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!memursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizAli Yalçın İSTİFA ETMELİDİRKamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24