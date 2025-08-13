Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


13 Ağustos 2025 09:03
Eğitimbirsen den istifa yoksulluk sınırı!

BİSAM: 2025 Temmuz ayı yoksulluk sınırı ise 89 bin 768 lira olarak hesaplandı.


Memurilanlari
Şef
13 Ağustos 2025 09:08

Aklı olan istifa eder. Sendikasızlik bile daha iyidir

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 İl içi atama sonuçlarıKarma eğitimden razı değilim.Toplu sözleşme teklifi: 2026 için %10+%6 / 2027 için %4+%4İlkokul müdür yardımcısı 2-3-4 İngilizce ya da 4. Sınıf derslerine girmelidir.Sözleşmeli Öğretmen Olup Mazeret Tayinine Başvuran Var mı?Okulumda mutsuzum mobbinge uğruyorum.Beyaz önlüğe alternatif kıyafet gizleme taktikleri verir misiniz?Kuşa dönen ek derslerPsikiyatri geçmişi öğretmen güvenlik soruşturmasında sorun yaratır mı?Lisede hangi sınıf seviyesi seçilmeli.

Sözlük

bırkleyn mağarası 1 FİLİSTİN VE ITRAIL 1 günün filmi 3 rüya 1 ilk buluşmada pepeçura isterim diyen kız 1 zıt kutupların birbirini çekmesi 1 film replikleri 1 çekirdek çitlerken acılısı denk gelmesi 1 değerlendirmek 1 Bugün olanlar 2

Son Haberler

Altının gramı 4 bin 395 liradan işlem görüyorBodrum'da iki sevgili başından vurulmuş halde ölü bulunduİstanbul'da iki ailenin taşlı sopalı kavgası kameradaKamu-Sen 'Adil Teklif' için 81 ilde sokağa çıkıyorKüresel elektrikli araç satışları ocak-temmuz döneminde arttı

Editörün Seçimi

Sendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!memursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizAli Yalçın İSTİFA ETMELİDİRKamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24