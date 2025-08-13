Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


13 Ağustos 2025 09:04
Sağlık-Sen'den İstifa Yoksulluk Sınırı!

BİSAM: 2025 Temmuz ayı yoksulluk sınırı ise 89 bin 768 lira olarak hesaplandı.


Memurilanlari
Şef
13 Ağustos 2025 09:07

Aşağıdakilerden hemen şimdi istifa edin yoksa 2 sene sonra daha da kötü olacağız.

Büro memur sen

Eğitim bir sen

Diyanet sen

Sağlık sen

Bem bir sen

Ulaştırma Memur Sen

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yarı Zamanlı Çalışma (Güncel)Yarı Zamanlı Çalışma Promosyonu2025 Ünvan Değişikliği TDS2025 Ünvan DeğişikliğiBakanlığa Verdiğimiz dilekçenin Takibi hk.İstifa Sonrası KuraBoşanma Sonrası TayinGörevde Yükselme Ünvan DeğişikliğiSağlık Mazereti KomisyonuYarı Zamanlı Çalışma

Sözlük

bırkleyn mağarası 1 FİLİSTİN VE ITRAIL 1 günün filmi 3 rüya 1 ilk buluşmada pepeçura isterim diyen kız 1 zıt kutupların birbirini çekmesi 1 film replikleri 1 çekirdek çitlerken acılısı denk gelmesi 1 değerlendirmek 1 Bugün olanlar 2

Son Haberler

Altının gramı 4 bin 395 liradan işlem görüyorBodrum'da iki sevgili başından vurulmuş halde ölü bulunduİstanbul'da iki ailenin taşlı sopalı kavgası kameradaKamu-Sen 'Adil Teklif' için 81 ilde sokağa çıkıyorKüresel elektrikli araç satışları ocak-temmuz döneminde arttı

Editörün Seçimi

Sendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!memursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizAli Yalçın İSTİFA ETMELİDİRKamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24