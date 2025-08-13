Benim Tahminim 2026: %12 + %8 2027: %5 + %5

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
13 Ağustos 2025 09:25
2026: %12 + %8 2027: %5 + %5 Diğer maddelere yönelik hiçbir kazanım sağlanacağını düşünmüyorum. Seçimin olmadığı bir yılda yatırım yapmak saçma olur zaten, beklentide değildik hiçbirzaman, gerçekçi olalım canlar. Ama biz öğretmenler olarak maddi konularda sıkıntı yaşadığımız için statü olarak oldukça kötü bir duruma gidiyoruz. Sonumuz hayrola.

