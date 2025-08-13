Malum Sen Başkanının Hükümet Diyememesi Kamu İşveren Heyeti Demesi

Malum-Sen başkanı ısrarla Kamu İşveren heyeti diyor, kardeşim kim bu kamu iş veren heyeti, neden hükümet diyemiyorsun! bu heyeti kim atıyor? Bu şahıs vekillik hayali kurduğu iddiasıyla bizlerin, memurun geleceğiyle oynuyor. Kurumlarda belki sendika beni müdür yapar diye bu sendikaya üye memurlar yüzünden inanılmaz bir girdapa girmiş bulunmaktayız, memur zammı görüşmelerinin olduğu gün "beşir atalay ismi üniversiteden nasıl kaldırılır" diye sert bildiri yayınlayacağınıza açın 2 kelam edin. bir sözüm de memur.net'e; burası memurların sitesi ağzınızı açamıyorsunuz. ayıptır, adamlar dalga geçer gibi zam teklifinde bulundu konuşamıyorsunuz ya.

