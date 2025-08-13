Gündem \ Sohbet ve Tanışma
13 Ağustos 2025 10:16
Genel
Arkadaşlar merhaba Gümüşhane Şiran'da görev yapanlar var mı?

