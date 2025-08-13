KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


13 Ağustos 2025 11:04
Bilgisayar Mühendisliği 2026 KPSS

Arkadaşlar sizce 2026 kpss alımlarında bilgisayar mühendisliği için alım arttırımı olur mu bu sene alım azdı 85-90 bandında oynadı hep


Zeynel Gökay Toprak
13 Ağustos 2025 11:10

(Merkezi atama için)

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2026 Lisans Alımı Hk.Atandığımız Yere Evrak Teslim Etmezsek ?TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Atama ve Yerleşmeleri Hk.Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı büro memuruMuhasebeci Aylık Ne Kadar Kazanır?DHMİ 2024 aim isteyenlerKimya Mühendisi Olanlar Var mı?KİTE Mühendis Olarak Atanan Biri Farklı Ünvandan Aynı KPSS Puanıyla Tercih Yapabilir mi?Kurumlar Arası Geçiş Hk.35 Yaş Üstü Lisans Mezunu Atanmak İçin Ne Yapmalı ?

Sözlük

kredi kartını iptal ettirmek 1 Ruhun Şarkı Söylerse,hayat seni mutlaka dansa kaldırır. 1 günün filmi 3 çekirdek çitlerken acılısı denk gelmesi 1 çelenk 1 babil 1 sağ üst köşedeki sevimli çan 1 telefonun şarjını bitiren davranışlar 2 Ss 1 film replikleri 1

Son Haberler

AFAD duyurdu: Balıkesir yine sallandıEkrem İmamoğlu'ndan 'Adaylık' Açıklaması: Gerekirse başka bir isim öne çıkarTogg en çok satılan otomobiller listesinde zirveye oynuyorMemur-Sen eylem kararı aldı: Takvim açıklandı!Finansal İstikrar Komitesi toplandı

Editörün Seçimi

Sendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!memursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizAli Yalçın İSTİFA ETMELİDİRKamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24