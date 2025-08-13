Bilgisayar Mühendisliği 2026 KPSS

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gül-feşan
Çok Yazılan Konular
2026 Lisans Alımı Hk.Atandığımız Yere Evrak Teslim Etmezsek ?TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Atama ve Yerleşmeleri Hk.Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı büro memuruMuhasebeci Aylık Ne Kadar Kazanır?DHMİ 2024 aim isteyenlerKimya Mühendisi Olanlar Var mı?KİTE Mühendis Olarak Atanan Biri Farklı Ünvandan Aynı KPSS Puanıyla Tercih Yapabilir mi?Kurumlar Arası Geçiş Hk.35 Yaş Üstü Lisans Mezunu Atanmak İçin Ne Yapmalı ?
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Sendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!memursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizAli Yalçın İSTİFA ETMELİDİRKamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24