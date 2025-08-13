TOKİ bordro yerine barkodlu SGK hizmet dökümü olur mu

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Lanet
Çok Yazılan Konular
Sözlük
bir insanın bu hayatta başına gelebilecek en güzel şeylerden bir 3 bırkleyn mağarası 1 Zerengökçe 1 FİLİSTİN VE ITRAIL 1 kantaron yağı 2 babil 1 ilk buluşmada pepeçura isterim diyen kız 1 çekirdek çitlerken acılısı denk gelmesi 1 telefonun şarjını bitiren davranışlar 2 kettle'la su ısıtıp duş almak 1
Son Haberler
Editörün Seçimi
Sendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!memursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizAli Yalçın İSTİFA ETMELİDİRKamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24