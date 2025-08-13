Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
13 Ağustos 2025 11:05
TOKİ bordro yerine barkodlu SGK hizmet dökümü olur mu
Eylül-Ekim 2022'de çalıştığım yerden bordromu alamıyorum kayıtlar silindi diyorlar ben SGK hizmet dökümünü barkodlu alsam yetiyor mu yoksa SGK merkezlerine gidip orada teferruatlı bir liste mi almam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim

