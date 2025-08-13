Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Ağustos 2025 11:53
Keyfi Başlık Silen Editör
Hayırdır Editör zoruna giden yer neresi silerken onu belirt. Adam ol adam.

firatli_genclik
Genel Müdür
13 Ağustos 2025 11:56

Evet aynı durumdayım. Dün açtığım başlık silinmiş. Sebep?


Omg Lol
Aday Memur
13 Ağustos 2025 11:57
Silen kimse çıksın erkek gibi benim desin. Yönetime şikayet edecem kendisini

FırençeskoTotti
Aday Memur
13 Ağustos 2025 12:05
Dostlar, burası da bunların krallığı... Kendi gibi düşünmeyenlere tekmeyi basarlar, eleştiri asla kabul etmezler. Aslında Memur-Sen'e üye olan memurlara istifa edin diye bas bas bağırıyoruz ama bu sayfadan da istifa edip gitmemiz lazım. Küfür, hakaret olmadıkça kfalarına paylaşımı silmek en hafif tabiriyle terbiyesizliktir.
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yüzde 10Ocak zammı ve temmuz farkı2025 için %12 +%8 +3 bin TL seyyanen,2027 için %9+%8Kamu İşçisi ile MemurAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenOcak 12-13Toplu Sözleşme TeklifAli Yalçın İSTİFA ETMELİDİR600 bin büyüktür 4 milyonKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi

Sözlük

rüya 1 kantaron yağı 2 bir insanın bu hayatta başına gelebilecek en güzel şeylerden bir 3 FİLİSTİN VE ITRAIL 1 Zerengökçe 1 değerlendirmek 1 çelenk 1 anormal derecede sıcak hava 1 Bugün olanlar 2 kredi kartını iptal ettirmek 1

Son Haberler

AFAD duyurdu: Balıkesir yine sallandıEkrem İmamoğlu'ndan 'Adaylık' Açıklaması: Gerekirse başka bir isim öne çıkarTogg en çok satılan otomobiller listesinde zirveye oynuyorMemur-Sen eylem kararı aldı: Takvim açıklandı!Finansal İstikrar Komitesi toplandı

Editörün Seçimi

Sendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!memursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizAli Yalçın İSTİFA ETMELİDİRKamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24