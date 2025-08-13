Keyfi Başlık Silen Editör

Dostlar, burası da bunların krallığı... Kendi gibi düşünmeyenlere tekmeyi basarlar, eleştiri asla kabul etmezler. Aslında Memur-Sen'e üye olan memurlara istifa edin diye bas bas bağırıyoruz ama bu sayfadan da istifa edip gitmemiz lazım. Küfür, hakaret olmadıkça kfalarına paylaşımı silmek en hafif tabiriyle terbiyesizliktir.

