Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Ağustos 2025 11:58
Memur-Sen ve Kamu-Sen
Eylem kararı almışlarmış. Haftasonu mu yapacaklar, yoksa öğle arası dinlenme saatinde mi? Buraya üye olan memurlar; istifa edin. Zincirlerinizden başka kaybedecek bir şeyiniz yok.

firatli_genclik
Genel Müdür
13 Ağustos 2025 12:04

Memurlar arasında mevcut maaş ve diğer haklar açısından bir memnuniyet anketi yapılsa, memnuniyet oranı yüzde 50 üzerinde olur diye düşünüyorum. Velhasıl çoğu memur sizin şikayetlerinizi dikkate bile almıyor.

