Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


13 Ağustos 2025 12:51
açıktan alım ile kit'e atandım, merkezi hakkımı kullanarak 3 sene beklemeden başka kuruma geçebilir
merkezi tercih hakkım hala duruyor, açıktan alım ile kıt kurumunda 399 KHK'ya tabii personel olarak başladım. merkezi hakkımı kullanıp başka kurumda kıt yasağına takılmadan başlayabilir miyim? konuya vakıf arkadaşlar cevplasın lütfen

