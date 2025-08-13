Kamu Maliyesi SIKINTILI yalanı

İşçiye gelince (işçiden kastı güvenlik, temizlik vs. gibi aslında 657'De karşılığı olan ama her ne hikmetse "işçi" statüsünde görev yapan işçiler kastedilmiştir.) kamu maliyesi cömert, ancak aynı işi yapan "hizmetli," "koruma ve güvenlik görevlisi" 'ne gelince sıkıntılı. Aynı işi yapan, aynı iş yerinde çalışan kişilere farklı maaş nasıl verilir, hiç bir ülkede böyle saçmalık, adaletsizlik göremezsiniz. ne iş barışı kaldı ne huzur. sürekli işçi kadrosundakiler, kadrolu aynı işi yaptıkları arkadaşları ile dalga geçer oldular. bunun vebalini, hesabını kim verecek. Bir devlet neden adaletsiz davranır, madem bu para verilebiliyor bu adamlara eşit ücret verecek şekilde zam oranlarını vs. düzenle madem, aynı parayı bölüştür, eşit maaş alsınlar. kamu maliyesine de yük olmamış olur..

İşçi herşey dahil yılbaşında 80 alacaksa bunları 65'de eşitle verilecek zammı bölüştür iki aynı işi yapan aynı parayı alsın, iş barışı bozulmasın.

Madem kamu maliyesi sıkıntılı böyle yapacaksın.

İşçilere bu zammı verirken ağustosta memurların toplu sözleşmesi olduğunu bilmiyor muydunuz.

Ayrıca Cumhurbaşkanı kendisi demedi mi "en düşük memur maaşı en düşük işçi maaşından aşağı kalmayacak" diye, cumhurbaşkanının sözünü neden çiğniyorsunuz?

Bu fark şimd gideirlmezse ileride işçi 120 bin tl alırken memur 70 bin tl alır en fazla. Gittikçe bunu kapatmak zor olur ve işin içinden çıkılmaz sonuçlara yol açar.

Ayrıca hala bazı kurumlar taşeron kalkmasına rağmen kılıfına uydurarak sürekli işçi ile güvenlik ve temizlik personeli alıyor özellikle de sağlık bakanlığı.. aynı işlerin 657'De karşılığı olan kadrolar var, diğer kurumlar 657'li alırken sağlık bakanlığı neyin peşinde?

Daha fazla işçi alıp iş barışını daha da bozmanın mı?

Kamu maliyesini düşünen devlet sizce halen "sürekli işçi" statüsü ile alıma devam eder miydi?