KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : gül-feşan


13 Ağustos 2025 13:06
Lisans mezunu olarak lisans kpss'ye girmeden lise kpss ile adalet bakanlığına başvuru yapabilir miyi

Merhaba, 2024 yılında kpss ortaöğretime girdim. 2025 yılında ise lisans mezunu oldum. Lisans kpss sınavına da başvurmadım yani girmedim. Adalet bakanlığının personel alımına başvurmak için e devlete girdiğimde kpss ortaöğretim puanım görünüyor onu seçiyorum. Sonrasında mezuniyet bilgisi istiyor. Bu alana lise diplomamı mı üni diplomamı mı yükleyeceğim. Aydınlatırsanız sevinirim.

