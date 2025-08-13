Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
İlkokul mezunu Temizlik personelinin aldığı maaşı istiyor memurlar.

2117 TL günlük net ücret. 6 ayda tediye ikramiye dahil 236 günlük ücret. 236 x 2117 499bin TL çıkar. Onu böleceksin 6'ya := 83268 TL çıkar. Bu bürüt ücretleri. .%27 vergi dilimine girdiler. / 1,27 65565 TL alacaklar. Bu önümüzdeki 6 ay için geçerli. Gelecek ocak ayından sonra ise, 91594 TL çıkar. Bunu 1,15'e böleceksin. %15 vergi dilimi ile maaşları için. 79647 TL 2026 ocak ayı maaşları. Nisan ayında %20 dilimine girerler. 76328 TL maaşları olur. Üstüne alacakları temmuz zammını ekle ve %27'ye gireceklerini düşünerek işlem yap. Her türlü 75000 TL üstü maaşları olacak. Vergisiz hali ise 85000 TL civarı olacak. Bu tediye ikramiye dahil 6 aylık ortalama maaşları üzerinden hesaplamadır. 2 tediye, 1 ikramiye. Buna nöbet paraları, fazla çalışma, gece farkı, tatil çalışması, haftasonu çalışması, bayram çalışması, çocuk parası yemek parası, yol parası, dahil değil.

