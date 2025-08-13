Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


13 Ağustos 2025 15:29
Resen Görevlendirme

resen geçici görevlendirmelerde yolluk ödenmiyor mu bilginiz var mı

Çok Yazılan Konular

Yarı Zamanlı Çalışma (Güncel)Yarı Zamanlı Çalışma Promosyonu2025 Ünvan Değişikliği TDSİstifa Sonrası KuraHaziran Ataması Ayrılış2025 Ünvan DeğişikliğiBoşanma Sonrası TayinBakanlığa Verdiğimiz dilekçenin Takibi hk.Promosyon Tarihi Ne ZamanAile Yılı Eş Durumu Red

Sözlük

günün filmi 3 çelenk 1 kantaron yağı 2 ilk buluşmada pepeçura isterim diyen kız 1 bir insanın bu hayatta başına gelebilecek en güzel şeylerden bir 4 hangi fizik prensibisin 1 sahte diploma 3 zıt kutupların birbirini çekmesi 2 anormal derecede sıcak hava 1 kettle'la su ısıtıp duş almak 1

Son Haberler

Süper Lig'in ilk haftasında ciddi sakatlıklar yaşandıYılmaz Açıkladı: Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek yatırım girişi!Milli banliyö tren setinin ikincisinin üretimi tamamlandıAvukat Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildiKaraman Çocuk Evleri'ndeki iddialara Bakanlıktan açıklama

Editörün Seçimi

Sendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!memursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizAli Yalçın İSTİFA ETMELİDİRKamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24