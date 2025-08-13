399'dan 4B'ye atanmış birisi tekrar 399'a atandığında bekleme süresine tabii olur mu?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Lanet
Çok Yazılan Konular
KİT'lerde yapılandırmaBu ne biçim site heryeri reklam giriyorsun çıkıyorsun reklamHavacılık Bilgi Yönetimi uzmanlığı(aim)TEİAŞ Görevde Yükselme Hayırlı OlsunDHMİ 2024 Ocak Maaşları - ispatlıDSİ 2024 Giyim YardımıPTT A.Ş de Yeniden YapılanmaTPAO Personeli ve TPAO'da Çalışmak HakkındaDHMİ Çalışanları BurayaBütün kit'ler satılacak mı?
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Sendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!memursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizAli Yalçın İSTİFA ETMELİDİRKamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24