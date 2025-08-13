Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


13 Ağustos 2025 16:05
399'dan 4B'ye atanmış birisi tekrar 399'a atandığında bekleme süresine tabii olur mu?

399 ile ilk merkezi atamada kite atanmıştım 1 sene sonra açıktan alımla 4b pozisyonunda bakanlığa girdim aynı ünvan ile.. bu atamalar 2022 puanı ile olmuştu. akabinde bu sene 2024 puanı ile 2025/1 temmuz atamasına başvurdum benim artık eski atamayla işim kalmamıştır diye düşünüyordum hali hazırda kadrom 4b de çünkü. bu durumda bana da kit atamasındaki 3 yıl yasağı geçerli olur mu? bu konu çok muğlak değil mi?

Çok Yazılan Konular

KİT'lerde yapılandırmaBu ne biçim site heryeri reklam giriyorsun çıkıyorsun reklamHavacılık Bilgi Yönetimi uzmanlığı(aim)TEİAŞ Görevde Yükselme Hayırlı OlsunDHMİ 2024 Ocak Maaşları - ispatlıDSİ 2024 Giyim YardımıPTT A.Ş de Yeniden YapılanmaTPAO Personeli ve TPAO'da Çalışmak HakkındaDHMİ Çalışanları BurayaBütün kit'ler satılacak mı?

Sözlük

Surinam 1 kantaron yağı 2 sahte diploma 3 anormal derecede sıcak hava 1 hangi fizik prensibisin 1 Ruhun Şarkı Söylerse,hayat seni mutlaka dansa kaldırır. 1 kırlent 1 212 derece koçluk akademisi 1 Bugün olanlar 1 günün filmi 3

Son Haberler

Süper Lig'in ilk haftasında ciddi sakatlıklar yaşandıYılmaz Açıkladı: Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek yatırım girişi!Milli banliyö tren setinin ikincisinin üretimi tamamlandıAvukat Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildiKaraman Çocuk Evleri'ndeki iddialara Bakanlıktan açıklama

Editörün Seçimi

Sendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!memursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizAli Yalçın İSTİFA ETMELİDİRKamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24