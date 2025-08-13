Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Ağustos 2025 16:24
EYT Kapsamında Olmama Rağmen Hitap'ta 60 Yaşa Tabi Diyor

1973 doğumluyum. İlk SGK girişim 1993 toplam 477 gün prim ödemem var. İlk memuriyete girişim 2001. Hizmet birleştirmesini çalıştığım kurumdan yaptırdım. HİTAP'ta hizmet birleştirmesi gözüküyor. EYT kapsamında olmama rağmen HİTAP'ın en altında kırmızı yazıyla 60 yaşa tabi olduğum yazıyor. Durumun düzeltilmesi için çalıştığım kurumun personel birimine gittim "hizmet birleştirmesini biz yaptık bu durum bizimle ilgili değil" diyor. SGK ve Alo 170 ise "konunun çalıştığınız kurum tarafından düzeltilmesi gerekiyor" diyor. Bu konuyla ilgili yardımcı olacak, ne yapmam gerektiğini anlatacak arkadaş varmı?


Bakanlık Müfettişi6
Aday Memur
13 Ağustos 2025 17:31

Hatalı girişlerlerden kaynaklı . 1993 giriş ve birleştirme belgesi ile kuruma dilekçe yazın.Düzeltme talep edin kurum Sgk ya iletsin . Eğer kurum yapmak istemezse uğraşmak istemiyordur siz direk sgk il müdürlüğüne belgelerle başvurun . Kurumunuzun göndermesi lazım aslında enteresan


Bakanlık Müfettişi6
Aday Memur
13 Ağustos 2025 17:35

Kurumun gereğini tam yapmamış ondan kaynaklı

Bakanlık Müfettişi6, 48 dk. önce

Hatalı girişlerlerden kaynaklı . 1993 giriş ve birleştirme belgesi ile kuruma dilekçe yazın.Düzeltme talep edin kurum Sgk ya iletsin . Eğer kurum yapmak istemezse uğraşmak istemiyordur siz direk sgk il müdürlüğüne belgelerle başvurun . Kurumunuzun göndermesi lazım aslında enteresan

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yüzde 10Kamu İşçisi ile MemurOcak zammı ve temmuz farkı2025 için %12 +%8 +3 bin TL seyyanen,2027 için %9+%8Ali Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenOcak 12-13Ali Yalçın İSTİFA ETMELİDİRToplu Sözleşme Teklifocak zammı ve enfilasyon Eş ve çocuk yardımı

Sözlük

saç örgüsü 1 Surinam 1 hangi fizik prensibisin 1 kırlent 1 çelenk 1 FİLİSTİN VE ITRAIL 1 günün filmi 3 kredi kartını iptal ettirmek 1 sahte diploma 3 Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya burs vermesi 1

Son Haberler

Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındıSüper Lig ve 1. Lig maçlarında yaka kamerası uygulaması hayata geçirildiOsmaniye'de 4,1 büyüklüğünde depremÖnder Kahveci açıkladı: Kamu-Sen de eylem kararı aldıKavgayı ayırmak isteyen imamı yumrukladı

Editörün Seçimi

Sendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!memursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizAli Yalçın İSTİFA ETMELİDİRKamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24