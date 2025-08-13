Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


13 Ağustos 2025 16:31
YHS'linin hayalleri suya düştü.. Konu kapsam dışında kaldı..

Bugün açıklanan ve 20 tane kapsam dışında kalan maddelerden 18. sırada Yardımcı hizmetler sınıfının GİH ya da THS'ye aktarılmasıydı ama maalesef hayaller suya düştü. İşçinin yüzde 25 zam aldığı ve görev tanımının olduğu yerde YHS'li 22 tane iş kolunda çalıştırılıyor. Neresinden tutsan elinde kalıyor bu işler artık...

kaynak: https://www.memurlar.net/haber/1143421/buro-memur-sen-in-kapsam-disinda-kalan-20-teklif-maddesi-belli-oldu.html


samet.by
Daire Başkanı
13 Ağustos 2025 17:10

ee burada 'Yeni Teklif' Kapsamında Müzakere Edilmesi Kabul Edildi diyor hocam bir şey mi atlıyorum.


samet.by
Daire Başkanı
13 Ağustos 2025 17:20

https://www.memurlar.net/haber/1143345/toplu-sozlesmede-70-teklifin-yeni-teklif-kapsaminda-muzakere-edilmesi-kabul-edildi.html

samet.by, 1 saat önce

ee burada 'Yeni Teklif' Kapsamında Müzakere Edilmesi Kabul Edildi diyor hocam bir şey mi atlıyorum.

Toplam 2 mesaj

