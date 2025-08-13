İş yurtları kar payı haciz

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda Birlik12.08.2025 Saat: 14.00CTE Lojmanları Hk.4/b sözleşmeli kadroya geçiş hakkıAdalet hizmetleri sınıfı toplu sözleşme görüşmelerinden cikarildiİzmir Buca YGC İnfaz Kurumunda İnsan Sağlığı Hiçe SayılıyorBaşka Bir Kuruma Geçiş Hk.13 AğustosÜnvan Değişikliği Sınavı - İnşaat Mühendisliğiİnfaz koruma memurları günü
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Sendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!memursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizAli Yalçın İSTİFA ETMELİDİRKamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24