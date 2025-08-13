Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
İş yurtları kar payı haciz

Maaşımın 4 te 1 hacize gidiyor iş yurtları kar payı yatınca 4/1 ine mi haciz gelir yoksa tamamına mı ? Teşekkürler


horageçti
Şef
13 Ağustos 2025 17:01
sana tamamı yatacak maaşından aynı kesilmeye devam edecek neyi anlamadın

İkm yeni
Aday Memur
13 Ağustos 2025 17:07

Hesabıma maaaş dışında yatan herhangi bir paraya vakıfbank çöküyor. O yüzden soruyorum


horageçti
Şef
13 Ağustos 2025 17:59
onu bilemiyeceğim bankaya sor en iyisi
