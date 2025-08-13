Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


13 Ağustos 2025 16:56
madde 191 arşiv ve güvenlik araştırması

iyi günler geçen günlerde başıma talihsiz bir olay geldi ve uyuşturucudan kan örneğim alındı ilk defa böyle bi durum yaşadım ve sicilim temiz şuanda dedtek personeli için atama bekliyorum acaba güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumsuz olur mu


13 Ağustos 2025 16:57

Kullandığın tespit edilirse tabi ki olumsuz olur


13 Ağustos 2025 16:59

kanımda çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum denetimli serbestlik alırsam gene de atamam gerçekleşmez mi


13 Ağustos 2025 17:04
bilmiyor musun? geçmiş olsun
crzy99, 1 saat önce

kanımda çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum denetimli serbestlik alırsam gene de atamam gerçekleşmez mi

