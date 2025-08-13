KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


13 Ağustos 2025 17:24
Mimar,İnşaat Mühendisi,Yapı Öğretmenliği Branş Sıralaması

Arkadaşlar başarı sırası açıklanana kadar isteyen yazsın 3 aşağı 5 yukarı sıralamamızı bilelim.

Çok Yazılan Konular

Bir Memur Nasıl Öğretmen Akademisine Devam Edecek?Makine mühendisi olup 2025 ags ye giren var mıLisans mezunu olarak lisans kpss'ye girmeden lise kpss ile adalet bakanlığına başvuru yapabilir miyiAGS Açıklandı!Maden teknolojisi alanı / madencilik dalı kod: 7120Memur öğretmenler

Sözlük

günün filmi 3 malefiz 1 kırlent 1 Ss 1 Surinam 1 Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya burs vermesi 1 sahte diploma 3 zıt kutupların birbirini çekmesi 1 bir insanın bu hayatta başına gelebilecek en güzel şeylerden bir 3 hangi fizik prensibisin 1

Son Haberler

Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındıSüper Lig ve 1. Lig maçlarında yaka kamerası uygulaması hayata geçirildiOsmaniye'de 4,1 büyüklüğünde depremÖnder Kahveci açıkladı: Kamu-Sen de eylem kararı aldıKavgayı ayırmak isteyen imamı yumrukladı

Editörün Seçimi

Sendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!memursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizAli Yalçın İSTİFA ETMELİDİRKamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24