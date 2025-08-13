KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


13 Ağustos 2025 18:16
hangi açık öğretim bölümü okunmalı?
merhaba, çocuk gelişimi ve İİBF bölümleri arasında kaldım. atanma açısından hangisi daha avantajlı?

the back of furkan
Daire Başkanı
13 Ağustos 2025 18:31

kesinlikle iibf


Furkan2244
Aday Memur
13 Ağustos 2025 18:51
peki hangi iibf bölümünü tercih etmeliyim adaş hocam
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2026 Lisans Alımı Hk.Atandığımız Yere Evrak Teslim Etmezsek ?Muhasebeci Aylık Ne Kadar Kazanır?Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı büro memuruTCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Atama ve Yerleşmeleri Hk.Kimya Mühendisi Olanlar Var mı?KİTE Mühendis Olarak Atanan Biri Farklı Ünvandan Aynı KPSS Puanıyla Tercih Yapabilir mi?Kurumlar Arası Geçiş Hk.DHMİ 2024 aim isteyenlerhangi açık öğretim bölümü okunmalı?

Sözlük

hangi fizik prensibisin 1 Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya burs vermesi 1 malefiz 1 çelenk 1 FİLİSTİN VE ITRAIL 1 telefonun şarjını bitiren davranışlar 2 günün filmi 3 Surinam 1 kırlent 1 Ss 1

Son Haberler

HMGS/2 ve İYÖS başvuruları başladıOsmaniye'de 4,1 büyüklüğünde depremMersin'de ormanlık alanda yangın çıktıİstanbul'da motosikletli suç çetelerine operasyon: 105 gözaltıBakan Yerlikaya: Artık terörsüz bir Türkiye'nin eşiğindeyiz

Editörün Seçimi

Sendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!memursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizAli Yalçın İSTİFA ETMELİDİRKamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24