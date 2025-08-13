Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


13 Ağustos 2025 18:54
refakat izni

refakat izni için sağlik kuruluna başvurduğumuz hastane raporu elden vermiyor ayrica sisteme çok geç yüklüyor ne yapmak gerek bilenler cevaplarsa sevinirim

