Toplu Sözleşmede Kabul Edilen Büyükşehir Tazminatı Saçmalığı Nedir?

Bugün kabul edilen;

"Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli personelin ek ödemeleri Ankara, İstanbul, İzmir illerinde görev yapanlara "50 puan", bu iller dışında kalan büyükşehirlerde "40 puan" ve diğer illerde görev yapanlara "30 puan" artırımlı ödenir."

maddesi nedir? Sadece sözleşmeli personele mi ödenecek? Kadrolu adliye personeline 1 kuruş bir kazanım bile alınamadı mı yani?

