Refakat izni rapor sorunu

Merhaba Kızım(5 yaş) hastanede 6 gün üniversitesi hastanesinde yatış yaptı. Refakat izni için 3 hekim imzalı başhekim onaylı sağlık kurulu raporu aldım ama "refakat edilmediği takdirde hayati tehlikesi vardır." İbaresi yer almadığı için çalıştığım kurum kabul etmiyor ve yıllık iznimden düşürülmesini dayatıyor. Ne yapacağız bilemiyorum. Yatış yaptığım hastane bu ibareyi sadece ağır hastalar bakıma muhtaç hastalar için yazdığını belirtiyor. Kamu kurumları 657 sayılı kanunun 105. Maddesi 1-a bendi gereğince haklı ama yatış yaptığımız hastaneler bu şekilde vermiyor. Yani iki kurum arasında kalıyoruz. Bununla ilgili çözüm üreten oldu mu? İyi akşamlar.


Bi şekilde o ibare yazması lazm ya da sürekli bakım ibaresi yazsnlar bari biizm emniyet kabul etmişti idari büronuzla konusun hayti tehlike yerine sürekli bakım ibaresi yeterli olurmu die

