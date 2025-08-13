Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
13 Ağustos 2025 23:43
20 yıl emeklilik
8. dönem pomem 2010 girişliyim -memuriyet 6837 gün(yıpranma dahil) -meslekten önce SGK 983 gün (başlangıç 2000) -4 yıl üniversite borçlanması arkadaşlar bu sürelerin ne kadarı memuriyete sayılır kaç bin günüm var hesaplayabilen varmı

muratkara35
Aday Memur
13 Ağustos 2025 23:52
üniversite tahakkuk ettirdim 1337 gün yazıyor ödersem bu sürenin tamamı memuriyetten sayılıyor mu
