Sözleşmeli jandarma Astsubaylıktan kpss puanı ile başka bir kuruma geçiş

Sözleşmeli çalışan jandarma astsubay personelin 10 gün mazeretsiz işe gitmeyerek sözleşmesini tek taraflı feshetmesi durumunda başka bir kamu kurumuna kpss puanı ile geçiş yapabilir mi ? İnternette çok fazla bilgi kirliliği var bu yüzden bu konuda bilgisi olan varsa bilgilendirebilir mi ?

