Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Ağustos 2025 02:24
Şok işlemleri unutulan öğrenciler
Yıl sonu işlemler yapılırken bir sınıfın şök işlemleri unutulmuş ve o sınıfta şöke kalan öğrenciler sınıfta kalmış. Bu sorunu yaşayan oldu mu? Bu sorun nasıl çözülür

Çok Yazılan Konular

Karma eğitimden razı değilim.Beyaz önlüğe alternatif kıyafet gizleme taktikleri verir misiniz?Toplu sözleşme teklifi: 2026 için %10+%6 / 2027 için %4+%4Sözleşmeli Öğretmen Olup Mazeret Tayinine Başvuran Var mı?Benim Tahminim 2026: %12 + %8 2027: %5 + %5 Kuşa dönen ek derslerNorm Fazlası Öğretmenlerin Atama DuyurusuEk ders net 110 lira. Maaş karşılığından fazla derse giren saftır.Psikiyatri geçmişi öğretmen güvenlik soruşturmasında sorun yaratır mı?ÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)

Sözlük

Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya burs vermesi 1 kantaron yağı 1 çelenk 1 FİLİSTİN VE ITRAIL 1 telefonun şarjını bitiren davranışlar 1 zıt kutupların birbirini çekmesi 1 kırlent 1 malefiz 1 bir insanın bu hayatta başına gelebilecek en güzel şeylerden bir 4 Ss 1

Son Haberler

14 Ağustos 2025 tarihli atama kararı yayımlandıÖğretim Görevlisi Kadrosunda Bilimsel Çalışma Şartı Aranır Mı?14 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıklarıMersin'de orman yangını: 6 mahalle ile 5 mezra tahliye edildi112 personeli, kanalda boğulan oğlunu son yolculuğuna uğurladı

Editörün Seçimi

Sendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Memursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizAli Yalçın İSTİFA ETMELİDİRKamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24